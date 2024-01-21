"Баєр" на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу та зміцнив своє лідерство у Бундеслізі (відео)

"Баєр" на виїзді обіграв "РБ Лейпциг" у матчі 18-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Ред Булл Арені" завершився з рахунком 2:3 .

На 7-й хвилині "биків" вивів уперед Хаві Сімонс. Одразу після перерви Нейтан Телла відновив паритет у протистоянні.

На 56-й хвилині "РБ Лейпциг" вдруге в цьому матчі повів у рахунку – відзначився Луа Опенда. На 63-й хвилині "фармацевти" знову відігралися – точного удару завдав Джонатан Та.

А в компенсований час підопічні Хабі Алонсо вирвали перемогу. На 90+1-й хвилині П'єро Інкапіє забив вирішальний гол, замкнувши подачу з кутового.

Огляд матчу "РБ Лейпциг" – "Баєр"

"Баєр" (48 очок) продовжує лідирувати у Бундеслізі. Леверкузенський клуб на 7 балів випереджає "Баварію", яка має два матчі в запасі. "РБ Лейпциг" (33 пункти) посідає четверте місце..

У наступному турі "Баєр" 27 січня прийме "Боруссію" Менхенгладбах, а "РБ Лейпциг" того ж дня на виїзді зіграє зі "Штутгартом".

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