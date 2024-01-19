Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Чотири поєдинки туру перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Італії.
20 – 21 січня відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У суботу "Рома" після звільнення Жозе Моурінью й призначення головним тренером Даніеле Де Россі прийме "Верону", а "Мілан" на виїзді зіграє проти "Удінезе".
У неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зустрінеться з "Монцою", "Дженоа" Руслана Малиновського завітає в гості до "Салернітани", а "Ювентус" проведе виїзний поєдинок проти "Лечче".
Зазначимо, що чотири матчі цього туру було перенесено через проведення Суперкубка Італії, участь у якому беруть "Наполі", "Фіорентина", "Інтер" та "Лаціо".
- Після 20-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (51 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (49). На третій сходинці – "Мілан" (42). Четвертою йде "Фіорентина" (34).
- Матчі 22-го туру Серії А відбудуться 26 – 29 січня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Субота, 20 січня
|19:00
|РОМА
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 21 січня
|13:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Середа, 14 лютого
|20:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Четвер, 22 лютого
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ЛАЦІО
|Середа, 28 лютого
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблиця Серії А після 20-го туру
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