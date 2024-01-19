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Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Мілан" / Фото: Associated Press

Чотири поєдинки туру перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Італії.

20 – 21 січня відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу "Рома" після звільнення Жозе Моурінью й призначення головним тренером Даніеле Де Россі прийме "Верону", а "Мілан" на виїзді зіграє проти "Удінезе".

У неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зустрінеться з "Монцою", "Дженоа" Руслана Малиновського завітає в гості до "Салернітани", а "Ювентус" проведе виїзний поєдинок проти "Лечче".

Зазначимо, що чотири матчі цього туру було перенесено через проведення Суперкубка Італії, участь у якому беруть "Наполі", "Фіорентина", "Інтер" та "Лаціо".

  • Після 20-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (51 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (49). На третій сходинці – "Мілан" (42). Четвертою йде "Фіорентина" (34).
  • Матчі 22-го туру Серії А відбудуться 26 – 29 січня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Субота, 20 січня
19:00 РОМА   _:_   ВЕРОНА
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   МІЛАН
Неділя, 21 січня
13:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   МОНЦА
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЮВЕНТУС
Середа, 14 лютого
20:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФІОРЕНТИНА
Четвер, 22 лютого
21:45 ТОРІНО   _:_   ЛАЦІО
Середа, 28 лютого
19:00 САССУОЛО   _:_   НАПОЛІ
21:45 ІНТЕР   _:_   АТАЛАНТА

Таблиця Серії А після 20-го туру

Таблиця Серії А після 20-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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