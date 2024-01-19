Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Чотири поєдинки туру перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Італії.

20 – 21 січня відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу "Рома" після звільнення Жозе Моурінью й призначення головним тренером Даніеле Де Россі прийме "Верону", а "Мілан" на виїзді зіграє проти "Удінезе".

У неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зустрінеться з "Монцою", "Дженоа" Руслана Малиновського завітає в гості до "Салернітани", а "Ювентус" проведе виїзний поєдинок проти "Лечче".

Зазначимо, що чотири матчі цього туру було перенесено через проведення Суперкубка Італії, участь у якому беруть "Наполі", "Фіорентина", "Інтер" та "Лаціо".

Після 20-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (51 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (49). На третій сходинці – "Мілан" (42). Четвертою йде "Фіорентина" (34).

Матчі 22-го туру Серії А відбудуться 26 – 29 січня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 20-го туру

Таблиця Серії А після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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