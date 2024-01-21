У Росії заявили про захоплення маленького села на Харківщині: у ЗСУ прокоментували

До війни у селі було 5 житлових будинків із 45 людьми.

У Росії вранці 21 січня заявили про окупацію Крохмального Харківської області. У ЗСУ наголосили, що лінія фронту постійно зміщується.

Про це начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону у неділю, 21 січня.

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За його словасм, окуповані кількасот метрів ніяк не вплинуть на ситуацію, оскільки ситуація є динамічною. Захоплення Крохмального, у ЗСУ впевнені, - це явище тимчасове.

"Крохмальне – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було десь 5 будинків. І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета - зберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні, де вони зараз тримають оборону. Ворогу не дають просуватися далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе", - сказав він.

Фітьо зауважив, що ЗСУ не повідомляють про відбиття 100-200 метрів, бо у цьому немає сенсу. Однак пропагандисти це показують, як "неймовірну перемогу" на фронті.

"Тому метр - два, й вони вже кричать, що вони, умовно, взяли Берлін", - зауважили в ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики Інститу вивчення війни та Міноборони РФ заявили, що російські війська захопили село на Харківщині біля Сватового.

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