Чи дійсно РФ хоче переговорів: Пристайко прокоментував "сигнали" Путіна

Наприкінці грудня минулого року американське видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, повідомило, що президент РФ Володимир Путін натякає на готовність до перемир’я і припинення повномасштабної війни проти України.

Дипломат Вадим Пристайко в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" пояснив, чи дійсно диктатор Росії має такі наміри.

"Путін вкидає в простір інформацію, що він у черговий раз готовий, він майже домовився, він відкритий. Він сподівається, що хтось на Заході розчулиться і скаже – може дійсно давайте поговоримо ще раз з Путіним. Я впевнений, що це була пропозиція про переговори. Він це зробив вже вдруге. Вперше він це зробив на зустрічі з африканськими лідерами, 10 президентів. Він намагався завоювати підтримку "глобального півдня". Ланцюг той самий – він намагався отримати від півдня, тепер хоче в Європі зародити зернятко – "я досяг всього, що хотів, я готовий", - резюмував Вадим Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко відповів, чи з'являться солдати Британії на війні в Україні.

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