Трагічна пожежа у Дніпрі: загинули жінка та троє дітей

Причина пожежі наразі невідома.
У ніч проти 21 січня в Дніпрі через пожежу загинули жінка та троє дітей.
Про це повідомили в ДСНС.
Горів будинок, розташований на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста.
Із задимленої оселі рятувальники винесли непритомних людей — 40-річну жінку та трьох дітей.
Загиблому хлопчикові було п'ять років, дівчаткам — шість та два. Причини пожежі наразі з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Вінницькій області у будинку під час пожежі загинула 3-річна дитина.
А на Прикарпатті від отруєння чадним газом загинули дві жінки – мати та її донька.
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