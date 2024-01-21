Трагічна пожежа у Дніпрі: загинули жінка та троє дітей

У ніч проти 21 січня в Дніпрі через пожежу загинули жінка та троє дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

Горів будинок, розташований на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста.

Із задимленої оселі рятувальники винесли непритомних людей — 40-річну жінку та трьох дітей.

Загиблому хлопчикові було п'ять років, дівчаткам — шість та два. Причини пожежі наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Вінницькій області у будинку під час пожежі загинула 3-річна дитина.

А на Прикарпатті від отруєння чадним газом загинули дві жінки – мати та її донька.

Читайте також: