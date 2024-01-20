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На Прикарпатті трагічно загинула мати з донькою

На Прикарпатті трагічно загинула мати з донькою

Фото: pixabay.com

Тіла виявили у приватному будинку.

У Тлумацькій громаді від отруєння чадним газом загинули дві жінки – мати та її донька. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Матір з дочкою без ознак життя було виявлено в приватному житловому будинку у селі Нижнів. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення", – інформують у ДСНС.

Рятувальники додають, що за тиждень на Прикарпатті внаслідок отруєння чадним газом загинуло четверо людей.

Нагадаємо, у Вінницькій області у будинку під час пожежі загинула 3-річна дитина.

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