У державі, в якій немає свободи слова й процвітає диктатура, пробили чергове дно.

У Росії забиратимуть майно за дезінформацію про армію. Таку пропозицію невдовзі розгляне влада.

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал "РИА Новости".

Як заявив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, законопроєкт про конфіскацію майна за фейки про російські Збройні сили буде внесений до Держдуми у понеділок, 22 січня.

Нагадаємо, спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін цинічно спробував виправдати розв'язану проти України війну брехливою заявою про запобігання Третій світовій війні.

Читайте також: