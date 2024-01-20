У Росії пропонують забирати в людей майно: за що саме

У державі, в якій немає свободи слова й процвітає диктатура, пробили чергове дно.
У Росії забиратимуть майно за дезінформацію про армію. Таку пропозицію невдовзі розгляне влада.
Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал "РИА Новости".
Як заявив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, законопроєкт про конфіскацію майна за фейки про російські Збройні сили буде внесений до Держдуми у понеділок, 22 січня.
Нагадаємо, спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін цинічно спробував виправдати розв'язану проти України війну брехливою заявою про запобігання Третій світовій війні.
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