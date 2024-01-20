На Прикарпатье трагически погибла мать с дочерью

В Тлумацкой громаде от отравления угарным газом погибли две женщины – мать и ее дочь.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Мать с дочерью без признаков жизни были обнаружены в частном жилом доме в селе Нижнев. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", — информируют в ГСЧС.

Спасатели добавляют, что за неделю на Прикарпатье в результате отравления угарным газом погибли четыре человека.

Напомним, в Винницкой области в доме во время пожара погиб 3-летний ребенок.

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