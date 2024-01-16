На Прикарпатье теща подожгла дом зятя и оставила записку

В Ивано-Франковской области к 3 годам испытательного срока приговорили женщину, которая намеренно подожгла дом бывшего зятя и скрылась. В дверях она оставила записку с требованием вернуться к ее дочери.

Об этом говорится в приговоре Городенковского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, инцидент произошел 12 августа 2023 года. Женщина после употребления алкоголя пришла во двор бывшего зятя. Она увидела открытое окно и подожгла штору, из-за чего в доме начался пожар. Женщина нанесла потерпевшему ущерб на 58 тыс. грн.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она объяснила, что потерпевший раньше проживал с ее дочерью, а поджог она устроила, чтобы отомстить ему. Подозреваемая пообещала возместить ущерб.

Потерпевший рассказал, что дом, в котором он проживал, принадлежит его брату. Подозреваемую он знал, поскольку раньше жил в незарегистрированном браке с ее дочерью, однако из-за конфликтов с тещей покинул семью. Во время пожара в дверях дома он обнаружил записку с текстом: "Или ты миришься, или сожгу дом". Он просил суд строго женщину не наказывать.

Брат потерпевшего подтвердил показания мужчины, заметив, что ущерб им до сих пор не возместили.

Суд признал женщину виновной по ч.2 ст.194 УК Украины и приговорил к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Черниговщине зять женился на теще и они воспитывают четырех детей.

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