СБУ сообщила о подозрении "правой руке" Кадырова – детали дела

Глава парламента Чечни отправлял отряды "кадыровцев" на войну против Украины.

Служба безопасности завершила расследование в отношении главы парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, способствующего вооруженной агрессии России. Он отправлял отряды "кадыровцев" на войну против Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, с мая 2022 года по октябрь 2023 года Магомед Даудов выполнял указание Рамзана Кадырова о формировании штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины.

"При непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78-й моторизированный полк спецназначения "север-ахмат", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат". Впоследствии вражеские подразделения включили в состав оккупационных группировок РФ и перебросили во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины", — говорится в сообщении.

Там "кадыровцы" принимают участие в репрессиях против гражданского населения, во время которых похищают людей, сопротивляющихся захватчикам.

Кроме того, в течение июля-ноября 2022 года Даудов неоднократно лично приезжал в временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь.

Во время поездок он встречался с предводителями боевиков и призвал их к ведению боевых действий против сил обороны.

Также злоумышленник размещал на собственном Телеграмм-канале сообщения, где призвал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Даудову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и других тяжких последствий);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

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