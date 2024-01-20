Похитили электронные письма и документы: Microsoft обвинила российских хакеров в атаке

Корпорация Microsoft заявила о хакерской атаке со стороны группировки Midnight Blizzard (она же Nobelium), которая связывается со Службой внешней разведки России.

В своем блоге Microsoft пишет, что хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты руководителей корпорации, сотрудникам службы кибербезопасности, юридическому отделу и ряду других подразделений.

Следы атаки были обнаружены 12 января, а состоялась она в ноябре прошлого года. Хакеры получили доступ к очень небольшому проценту аккаунтов корпоративной электронной почты, говорят в Microsoft. Они украли некоторые электронные письма и документы. В общем, хакеры искали информацию, связанную с Midnight Blizzard.

В Microsoft отметили, что атака произошла не из-за уязвимости продуктов или служб корпорации.

Напомним, ГУР сломало налоговую службу России и уничтожило всю базу данных.

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