Трагический пожар в Днепре: погибли женщина и трое детей

Причина пожара неизвестна.
В ночь на 21 января в Днепре из-за пожара погибли женщина и трое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Горел дом, расположенный на улице Красной Руты Индустриального района города.
Из задымленного дома спасатели вынесли людей без сознания — 40-летнюю женщину и троих детей.
Погибшему мальчику было пять лет, девочкам — шесть и два. Причины пожара выясняют правоохранители.
Напомним, в Винницкой области в доме во время пожара погиб 3-летний ребенок.
А на Прикарпатье от отравления угарным газом погибли две женщины – мать и ее дочь.
Читайте также: