Трагический пожар в Днепре: погибли женщина и трое детей

В ночь на 21 января в Днепре из-за пожара погибли женщина и трое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Горел дом, расположенный на улице Красной Руты Индустриального района города.

Из задымленного дома спасатели вынесли людей без сознания — 40-летнюю женщину и троих детей.

Погибшему мальчику было пять лет, девочкам — шесть и два. Причины пожара выясняют правоохранители.

Напомним, в Винницкой области в доме во время пожара погиб 3-летний ребенок.

А на Прикарпатье от отравления угарным газом погибли две женщины – мать и ее дочь.

Читайте также: