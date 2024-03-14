Дело Гринкевичей: вслед за отцом сын останется под стражей еще на месяц

Согласно решению Печерского районного суда Киева Роман Гринкевич, который вместе со своим отцом, Игорем Гринкевичем, являются главными фигурантами по делу о поставках одежды для ВСУ, останется под стражей еще на месяц. Адвокаты Гринкевича заявили, что будут подавать апелляционную жалобу.

По ходатайству прокурора Александра Ливчука, мера пресечения в виде содержания под стражей, срок которой на днях должен был истечь, суд продлил до 17 апреля, но размер залога был уменьшен до 469 миллионов гривен. Прокурор обосновал необходимость содержания под стражей тем, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда, а также сбежать за пределы страны.

“Отец Романа, Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, брюк, рубашек. Роман вошел в преступную организацию и руководил ею. Они нанесли материальный ущерб на сумму 934 млн грн. Пока не проведен весь комплекс действий. Если Гринкевич будет вне стен СИЗО, он будет уничтожать доказательства, оригиналы документов, и будет влиять на свидетелей – водителей, которые перевозили товары”, – отметил Ливчук.

Защита подозреваемого Романа Гринкевича в свою очередь подала ходатайство по поводу допроса свидетелей. Однако судья не удовлетворил просьбу адвокатов, поскольку допрос свидетелей на данном этапе расследования не предусмотрен.

Адвокаты Романа Гринкевича назвали выдвинутые подозрения необоснованными и настаивали на смягчении меры пресечения, поскольку "с электронным браслетом еще никто не сбежал".

Защита также настаивала, что все договора с Минобороны были заключены на конкурсной основе в обычном порядке, а все товары, которые получили заказчики, отвечали необходимым требованиям.

"Никаких претензий у Минобороны к договорам не было. ДБР изъяло товары на таможне, они еще не были переданы в Минобороны, поэтому их еще не оплатили", – добавил адвокат.

Защита уверяет, что риска уклонения от ответственности и укрывательства от следствия нет. Адвокаты утверждают, что об этом свидетельствует тот факт, что Роман выезжал за границу и возвращался в Украину.

Заявление Романа Гринкевича в суде

Роман Гринкевич заявил, что подозрение считает необоснованным, однако скрываться от следствия не собирается и просит назначить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Подозреваемый также пожаловался на нарушение своих прав и заявил, что заседание суда по апелляции на его арест откладывалось уже 6 раз и до сих пор не состоялось.

“Был факт когда приехало 3 машины с неподобающим товаром, мы обратились в турецкую компанию. Есть доказательство, что владелец турецкой компании приезжал, ошибки были исправлены. Сейчас мобилизация, нечем укомплектовать военных, но ДБР задерживает наш товар. Нестыковка по количеству: 40 человек считали три недели — и не было неточности, а ДБР за день посчитали недостачу. Когда узнали, что товар на складах дело переквалифицировали на мошенничество”, — сказал Роман Гринкевич, комментируя детали дела.

Подозреваемый также заявил, что не имеет возможности осветить свою позицию и пожаловался на "нереальный" размер залога.

Детали дела Игоря и Романа Гринкевичей

В конце 2023 года Государственное бюро расследований приступило к уголовному внедрению по факту махинаций с закупками одежды для ВСУ. Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставки для Минобороны на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам это привело к убыткам бюджета на 1,2 миллиарда гривен и соответственно срыву поставок", — говорится в материалах дела.

В ходе следствия было обнаружено:

полное невыполнение шести контрактов;

по 7 договорам, оплаченным государством в полном объеме, воинские части получили лишь незначительную часть заказа;

8 договоров выполнены с нарушением сроков – опоздание от 3 до 5 месяцев;

обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для Минобороны.

"В настоящее время проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров", — добавили в ГБР.

Игорь Гринкевич был задержан 30 декабря. Дополнительно его подозревают в попытке дать взятку сотруднику ДБР в размере полумиллиона долларов США.

17 января были задержаны Роман Гринкевич и еще три руководителя подконтрольных бизнесменам компаний, подозреваемых в создании и участии в преступной организации. Все фигуранты дела находятся под стражей.

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