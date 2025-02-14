iPhone 17 Pro здивує новим дизайном: з’явилися фото

Також ходять чутки про ультратонкий iPhone 17 Air, який матиме єдину основну камеру.

Розкрито, який вигляд матиме iPhone 17 Pro. Так, наступне покоління смартфонів від Apple збереже трикутне розташування камер, але сам модуль зазнає кардинальних змін. Тепер об'єктиви будуть розміщені на новій прямокутній панелі із закругленими кутами.

Про це повідомляється на YouTube-каналі Front Page Tech.

За даними YouTube-каналу, нова панель камери iPhone 17 Pro стане значно більшою, ніж показували попередні витоки. Камери розташують ліворуч, а праворуч будуть спалах, мікрофон і LiDAR-сканер, розміщені у вертикальній лінії.

Ще одна важлива зміна – двоколірний корпус. Панель камери буде темнішою, ніж решта задньої частини смартфона. Поки що невідомо, чи таке рішення має функціональні переваги, чи це лише візуальний ефект.

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Очікується, що iPhone 17 Pro Max отримає аналогічний дизайн, хоча офіційного підтвердження цього немає. Також ходять чутки про ультратонкий iPhone 17 Air, який матиме єдину основну камеру.

Apple, ймовірно, представить лінійку iPhone 17 у вересні, а поки що очікуються нові витоки інформації.

Можливий вигляд iPhone 17 Pro / Скриншот з відео YouTube-каналу Front Page Tech.

До слова, раніше повідомлялося про топ найважливіших функцій і нововведень в оновленні iOS 18 на Apple.