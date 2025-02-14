iPhone 17 Pro удивит новым дизайном: появились фото

Также ходят слухи об ультратонком iPhone 17 Air, который будет иметь единственную основную камеру.

Раскрыто, как будет выглядеть iPhone 17 Pro. Так, следующее поколение смартфонов от Apple сохранит треугольное расположение камер, но сам модуль претерпит кардинальные изменения. Теперь объективы будут размещены на новой прямоугольной панели с закругленными углами.

Об этом сообщается на YouTube-канале Front Page Tech.

По данным YouTube-канала, новая панель камеры iPhone 17 Pro станет значительно больше, чем показывали предыдущие вытоки. Камеры разместят слева, а справа будут вспышка, микрофон и LiDAR-сканер, расположенные в вертикальной линии.

Еще одно важное изменение – двухцветный корпус. Панель камеры будет темнее, чем остальная задняя часть смартфона. Пока неизвестно, имеет ли такое решение функциональные преимущества, или это только визуальный эффект.

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Ожидается, что iPhone 17 Pro Max получит аналогичный дизайн, хотя официального подтверждения этого нет. Также ходят слухи об ультратонком iPhone 17 Air, который будет иметь единственную основную камеру.

Apple, вероятно, представит линейку iPhone 17 в сентябре, а пока ожидаются новые вытоки информации.

Возможный вид iPhone 17 Pro/Скриншот с видео YouTube-канала Front Page Tech.

К слову, ранее сообщалось про топ важнейших функций и новшеств в обновлении iOS 18 на Apple.