Оновлений дизайн та відмова від популярної моделі: яким буде новий iPhone 17

Компанія Apple планує представити цієї осені нове покоління смартфонів. Інсайдери вже почали ділитися інформацію, про оновлену лінійку гаджетів, презентація яких вийде майже через пів року.

Про це з посиланням на аналітика Джеффа Пу пише видання 9to5mac.

Як зазначається, в наступному поколінні смартфонів Apple відмовиться від моделі Plus. Замість неї випустить модель під назвою iPhone 17 Slim. А сама лінійка може мати вигляд:

iPhone 17 з 6,1-дюймовим екраном;

iPhone 17 Slim із 6,6-дюймовим екраном;

iPhone 17 Pro з 6,3-дюймовим екраном;

iPhone 17 Pro Max з 6,9-дюймовим екраном.

Водночас деякі з моделей отримають “прокачану” алюмінієву конструкцію. Проте в iPhone 17 Pro Max продовжать використання титану, але зі зменшеною областю Dynamic Island над селфі-камерою завдяки новій технології "металінзи" для датчика наближення.

Своєю чергою iPhone 17 Slim матиме "тонкий дизайн". Але яка саме буде товщина смартфона, наразі невідомо.

А от внутрішня частина iPhone 17 отримає 8 ГБ ОЗП та чипи А18 або А19 для стандартних моделей. Pro-версія матиме 12 ГБ ОЗП та чип А19 Pro. А ще усі чотири моделі iPhone 17 отримають поліпшені 24-Мп фронтальні камери. Фронтальна камера також може отримати оновлення.

Нагадаємо, що перший складаний смартфон iPhone може з’явитися у 2027 році, а не в 2026-му, як було заявлено раніше.

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