Історичне досягнення для України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Вперше в історії одразу дві українки увійшли до топ-20 світового рейтингу.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками останнього змагального тижня.

Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка втратила одну позицію порівняно з попереднім рейтингом і тепер посідає 19-те місце.

Марта Костюк поліпшила своє становище на одну сходинку, піднявшись на 20-те місце. Це її особистий рекорд. Ба більше, вперше в історії одразу дві українки увійшли до топ-20 світового рейтингу.

Зазначимо, що Костюк стала третьою найрейтинговішою тенісисткою в історії України. Вищий рейтинг, ніж у неї, мали лише Еліна Світоліна (була третьою ракеткою світу) та Альона Бондаренко, яка розташовувалася на 19-й позиції в заліку WTA. Четвертою у списку найрейтинговіших тенісисток в історії України йде Даяна Ястремська, яка посідала 21-ше місце.

Очолювати світовий рейтинг продовжує полька Іга Швьонтек. Другою йде "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, а замикає топ-3 американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 10910 очок

2. Аріна Соболенко – 7498

3. Корі Гауфф (США) – 7313

4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 6673

5. Джессіка Пегула (США) – 4655

6. Маркета Вондроушова (Чехія) – 4090 (+1)

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 3945 (+1)

8. Марія Саккарі (Греція) – 3925 (-2)

9. Онс Жабер (Туніс) – 3748

10. Олена Остапенко (Латвія) – 3493

...

19. Еліна Світоліна (Україна) – 2400 (-1)

20. Марта Костюк (Україна) – 2235 (+1)

31. Ангеліна Калініна (Україна) – 1666 (+1)

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1590 (+1)

44. Леся Цуренко (Україна) – 1308 (-3)

121. Дар'я Снігур (Україна) – 660 (+4)

138. Юлія Стародубцева (Україна) – 551 (+4)

171. Катерина Байндль (Україна) – 426 (+5)

180. Катаріна Завацька (Україна) – 414 (+1)

Першою ракеткою України серед чоловіків залишається Віталій Сачко, який відіграв п'ять позицій порівняно з попереднім рейтингом і зараз розташовується 184-м у рейтингу ATP.

Статус першої ракетки світу зберіг серб Новак Джокович. На другому та третьому місцях продовжують перебувати італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас відповідно.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія) – 9990 очок

2. Яннік Сіннер (Італія) – 8860

3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7345

4. Данило Медведєв – 7195

5. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5435

6. Андрій Рубльов – 4740 (+2)

7. Каспер Рууд (Норвегія) – 4535 (-1)

8. Стефанос Циципас (Греція) – 3860 (-1)

9. Губерт Гуркач (Польща) – 3730

10. Григор Дімітров (Болгарія) – 3560

...

184. Віталій Сачко (Україна) – 327 (+5)

242. Ілля Марченко (Україна) – 241 (-2)

347. Вадим Урсу (Україна) – 149 (+2)

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