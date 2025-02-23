Втрати РФ на фронті станом на 23 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 23 лютого ЗСУ знищили 867 180 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових армії РФ. Дані уточнюються.

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу

особового складу ‒ близько 867180 (+1180) осіб,

танків ‒ 10168 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12) од,

артилерійських систем – 23582 (+54) од,

РСЗВ – 1296 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1081 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од,

спеціальна техніка ‒ 3757 (+3).

Раніше повідомлялося, чи готуватися до масованої атаки в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії.

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