Статуя Діви Марії, яка "плаче кров'ю": ДНК-тест рідини шокував вірян

Італійська самопроголошена містикиня Гізелла Кардія незабаром може постати перед судом після того, як аналіз ДНК показав, що кров, знайдена на статуї Діви Марії, яка, як вона стверджувала, плакала кривавими сльозами, насправді належить їй.

Про це повідомляє The Guardian.

Кардія, яка раніше залучала тисячі паломників до Тревіньяно-Романо, містечка поблизу Риму, торік була офіційно оголошена Римо-Католицькою Церквою шахрайкою. Церква також посилила свої правила щодо надприродних явищ після цієї суперечки.

Звинувачення в шахрайстві та результати тесту ДНК

Влада Чивітавекк'ї розпочала розслідування щодо Кардії 2023 року після того, як виникли підозри щодо походження крові. Спочатку приватний детектив припустив, що речовина була свинячою кров'ю. Однак нові судові експертизи, проведені генетиком Еміліано Джардіно, підтвердили, що кров належала Кардії. Очікується, що остаточний звіт буде переданий до прокуратури до 28 лютого.

Кардія стверджувала, що статуя не лише плаче кров'ю, але й передає божественні послання. Вона використовувала ці твердження, щоб залучити пожертви для фонду, який, за її словами, мав фінансувати центр для хворих дітей. Відтоді декілька людей звинуватили її в шахрайстві.

Статуя, що "плаче кров'ю" / Фото: скриншот з відео

Попри викривальні докази ДНК, адвокатка Кардії, Соланж Маркіньолі, наполягає на тому, що це не спростовує надприродного феномену. У розмові з Corriere della Sera вона заявила: "Пляма ДНК вимагає подальшого розслідування. Ми чекаємо, щоб з'ясувати, чи це змішаний або єдиний профіль". Вона також стверджувала, що оскільки Кардія "цілувала статую і тримала її в руках", то цілком природно, що її ДНК була присутня на ній.

У суперечливому зауваженні Маркіньолі також поставила під сумнів, чи могла її ДНК бути змішана з ДНК Діви Марії. "Хто може сказати? Ви знаєте ДНК Мадонни?" - додала вона.

Кардія, яка раніше була засуджена за шахрайство з банкрутством, придбала статую 2016 року в Меджугор'є, відомому католицькому паломницькому місці в Боснії і Герцеговині. Вона розмістила її в Тревіньяно-Романо, перетворивши це місце на місце паломництва, що спричинило велике розчарування місцевих жителів.

Після суперечки Кардія, як повідомляється, покинула місто, і її теперішнє місцеперебування залишається невідомим. Маркіньолі підтвердила це, заявивши: "Я не знаю, де вона зараз молиться, але я точно знаю, що нею рухає глибока віра і вона не має з цього жодної вигоди".

Тепер, коли результати ДНК оприлюднені, наступні кроки у справі будуть визначені після офіційного передавання звіту до прокуратури.

Нагадаємо, влітку минулого року у Мексиці церковні чиновники проводили розслідування після того, як статуя Діви Марії також почала плакати кривавими сльозами. Люди вважали, що це "божественне послання".

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