Статуя Девы Марии, которая "плачет кровью": ДНК-тест жидкости шокировал верующих

Итальянский самопровозглашенный мистик Гизелла Кардия вскоре может предстать перед судом после того, как анализ ДНК показал, что кровь, найденная на статуе Девы Марии, которая, как она утверждала, плакала кровавыми слезами, на самом деле принадлежит ей.

Об этом сообщает The Guardian.

Кардия, ранее привлекавшая тысячи паломников в Тревиньяно-Романо, городок близ Рима, в прошлом году была официально объявлена Римско-Католической Церковью мошенницей. Церковь также усилила свои правила по сверхъестественным явлениям после этого спора.

Обвинения в мошенничестве и результаты теста ДНК

Власти Чивитавеккьи начали расследование в отношении Кардии в 2023 году после того, как возникли подозрения в происхождении крови. Первоначально частный детектив предположил, что вещество было свиной кровью. Однако новые судебные экспертизы, проведенные генетиком Эмилиано Джардино, подтвердили, что кровь принадлежала Кардии. Ожидается, что окончательный отчет будет передан в прокуратуру до 28 февраля.

Кардия утверждала, что статуя не только плачет кровью, но и передает божественные послания. Она использовала эти утверждения, чтобы привлечь пожертвования для фонда, который, по ее словам, должен финансировать центр для больных детей. С тех пор несколько человек обвинили ее в мошенничестве.

Плачущая кровью статуя / Фото: скриншот с видео

Несмотря на обличительные доказательства ДНК, адвокат Кардии, Соланж Маркиньоли, настаивает на том, что это не опровергает сверхъестественного феномена. В разговоре с Corriere della Sera она заявила: "Пятно ДНК требует дальнейшего расследования. Мы ждем, чтобы выяснить, это смешанный или единственный профиль". Она также утверждала, что поскольку Кардия "целовала статую и держала ее в руках", то вполне естественно, что ее ДНК присутствовала на ней.

В противоречивом замечании Маркиньоли также подвергла сомнению, могла ли ее ДНК быть смешана с ДНК Девы Марии. "Кто может сказать? Вы знаете ДНК Мадонны?" – добавила она.

Кардия, ранее осужденная за мошенничество с банкротством, приобрела статую в 2016 году в Меджугорье, известном католическом паломническом месте в Боснии и Герцеговине. Она разместила ее в Тревиньяно-Романо, превратив это место в место паломничества, что повлекло за собой большое разочарование местных жителей.

После спора Кардия, как сообщается, покинула город, и ее нынешнее местонахождение остается неизвестным. Маркиньоли подтвердила это, заявив: "Я не знаю, где она сейчас молится, но я точно знаю, что ею движет глубокая вера и у нее нет из этого никакой выгоды".

Теперь, когда результаты ДНК обнародованы, следующие шаги по делу будут определены после официальной передачи отчета в прокуратуру.

Напомним, летом в прошлом году в Мексике церковные чиновники проводили расследование после того, как статуя Девы Марии начала плакать кровавыми слезами. Люди считали, что это "божественное послание".

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