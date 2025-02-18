Ученые создали слизь, которая генерирует электричество

Эта технология может стать важным шагом в развитии передовых технологий, открывая новые возможности для науки и индустрии.

Исследователи из Университета Гвельфа в Канаде разработали инновационный материал, напоминающий слизь и способный генерировать электроэнергию во время сжатия.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Molecular Liquids.

Исследование было проведено в Canadian Light Source при Университете Саскачевана, где ученые выяснили, что структура материала меняется под влиянием электрического поля. Это открытие может оказать значительное влияние на медицину, робототехнику и отрасль возобновляемой энергетики.

Новый материал состоит на 90% из воды и содержит олеиновую кислоту и аминокислоты, что делает его абсолютно безопасным для человека.

Благодаря уникальным свойствам он может быть использован в разных отраслях:

Энергетика: напольное покрытие, которое превращает механическую энергию шагов в электричество.

Медицина: устройства для анализа движений человека, а также инновационные повязки, ускоряющие заживление ран, усиливая природное электрическое поле организма.

Робототехника: материал поможет создать роботов с более точным контролем силы давления при взаимодействии с объектами.

Фармакология: возможность использовать слизь для контролируемого высвобождения лекарства под влиянием электрического поля, что может значительно повысить эффективность терапии.

В настоящее время материал находится на стадии тестирования, однако главная исследовательница Эрика Пенсин уверена в его широких практических возможностях. Она даже рассматривает возможность испытать его лично, используя в качестве мази для рук после занятий скалолазанием.

К слову, ученые создали устройство для генерации тока от движения тела человека.