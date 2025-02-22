Зима держится, но весна уже на подходе: прогноз погоды на выходные

Несмотря на то, что календарная зима подходит к концу, она решила попрощаться по-настоящему: морозным воздухом, холодным солнцем, блестящими сосульками и гололедицей. Где даже выпадет снег

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

Следующие выходные уже будут весенними, мартовскими, и температура будет постепенно расти. Однако не стоит спешить с преждевременным празднованием весеннего тепла и верить прогнозам +15°C. Самый точный прогноз сейчас – зима отходит, весна близится.

В воскресенье, 23 февраля, в Украине будет держаться холодная погода. Ночью температура упадет до -10...-17°C, а местами и до -15...-19°C. В дневные часы колонки термометров покажут -1…-7°C. В западных и южных областях ночные морозы будут слабее – около -7…-12°C, а днем на юге потеплеет до 0°C. Западные области станут самыми теплыми – ожидается до +5°C.

Антициклон продолжает удерживать Украину в сухой погоде, осадков не будет, кроме восточных областей, где влияние циклона принесет снег.

В Киеве 23 февраля осадки не прогнозируются. Солнце время от времени будет выглядеть, словно приглашая весну. Ночная температура будет оставаться низкой -12...-14°C, а днем мороз ослабеет до -2...-4°C.

С 25 февраля ситуация начнет меняться – морозы будут постепенно отступать, в большинстве регионов днем будет оттепель, возможны первые плюсовые отметки. В то же время, восток Украины еще будет оставаться в зоне холодного воздуха, и только в начале марта там ощутимо потеплеет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зима наверстывает потерянное. Грядущая неделя стала самым зимним периодом за весь сезон.

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