Вчені створили слиз, який генерує електрику

Ця розробка може стати важливим кроком у розвитку передових технологій, відкриваючи нові можливості для науки та індустрії.

Дослідники з Університету Гвельфа у Канаді розробили інноваційний матеріал, що нагадує слиз і здатний генерувати електроенергію під час стиснення.

Результати дослідження були опубліковані в Journal of Molecular Liquids.

Дослідження було проведене у Canadian Light Source при Університеті Саскачевана, де науковці з'ясували, що структура матеріалу змінюється під впливом електричного поля. Це відкриття може мати значний вплив на медицину, робототехніку та галузь відновлюваної енергетики.

Новий матеріал складається на 90% з води та містить олеїнову кислоту й амінокислоти, що робить його абсолютно безпечним для людини.

Завдяки унікальним властивостям він може бути використаний у різних галузях:

Енергетика: покриття для підлог, яке перетворює механічну енергію кроків на електрику.

Медицина: пристрої для аналізу рухів людини, а також інноваційні пов’язки, що прискорюють загоєння ран, посилюючи природне електричне поле організму.

Робототехніка: матеріал допоможе створити роботів із більш точним контролем сили тиску під час взаємодії з об'єктами.

Фармакологія: можливість використовувати слиз для контрольованого вивільнення ліків під впливом електричного поля, що може значно підвищити ефективність терапії.

Наразі матеріал перебуває на стадії тестування, проте головна дослідниця Еріка Пенсіні впевнена у його широких практичних можливостях. Вона навіть розглядає можливість випробувати його особисто, використовуючи як мазь для рук після занять скелелазінням.

До слова, вчені створили пристрій для генерації струму від руху тіла людини.