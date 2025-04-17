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Три знаки зодіаку, яким сьогодні протипоказані будь-які стимулятори
Нинішній день — один із найпростіших у всьому місячному календарі. У такий час ми стаємо слабкими — як у моральному, так і у фізичному сенсі, страждаємо від заниженої самооцінки, навколишній світ бачимо в чорному світлі і не маємо бажання чимось займатися.
Найкращим способом підняти бойовий дух багато хто вважає вживання стимуляторів — наприклад, алкоголю, кави та цигарок, але зірки не радять ними зловживати.
Сьогодні, 17 квітня, зловживати різними стимуляторами не рекомендується представниками всіх знаків зодіаку, але трьом із них вони зовсім протипоказані.
Телець
Тельці зовсім не проти випити скляночку вина на ніч, і цього ніхто не може їм заборонити, а ось від серйознішої дози та ще й серед дня їм краще відмовитися. У результаті вони можуть втратити контроль над своєю поведінкою та зробити те, про що згодом пошкодують.
Діва
Дівам, які вирішать згадати минуле і посумувати через те, що давно минуло, може здатися, що в сигаретному диму їхні страждання будуть більш романтичними. Зірки поспішають їх розчарувати: найімовірніше, все видаватиметься навпаки — тобто зовсім непривабливо.
Козоріг
Козорогам, які вирішать, що саме сьогодні мають завершити розпочатий ними напередодні проєкт, категорично не рекомендується «підстьобувати» свою працездатність за допомогою кінської дози кави — нічого, крім тиску, що підскочив, і посиленого серцебиття вони не отримають.
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