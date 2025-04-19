В Одессе готовятся к курортному сезону: будут ли работать в городе пляжи

В Одессе готовятся к курортному сезону / © ТСН

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Подготовку к купальному сезону начали в Одессе. Водолазы обследуют дно частных и муниципальных пляжей для выявления неприятных сюрпризов. После зимних штормов к берегу может прибить немало мин.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

В Одессе водолазы очищают пляжи от мусора. Кроме наиболее распространенных бутылок и банок — сегодня в море пружины эспандера, педали водного велосипеда, пустая сумка и даже резиновый сапог. И если текстиль и резина просто засоряют море, ржавые острые железяки и битое стекло — могут травмировать.

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Сейчас водолазы находят на дне еще и остатки сбитых вражеских «Шахедов». Особое внимание — поиск мин, которые прибивает к берегу.

Так официально ли откроются одесские плажи этим летом? Чистое дно — лишь одно из условий. Обязательно — поблизости должно быть укрытие на случай обстрела. А вот наличие сеток в воде, которые должны были бы обезопасить от дрейфующих мин — уже не будут требовать. Потому что как оказалось, они здесь не помогают.

Спасатели в Одессе / © ТСН

«Мы постоянно будем наблюдать за акваторией, я надеюсь на сотрудничество между структурными подразделениями и военными. Будем патрулировать постоянно», — говорит руководитель отдела обеспечения спасения на водных объектах Геннадий Ткаченко.

Минная и ракетная опасности остаются главной угрозой для отдыхающих. Однако одесситы говорят, что будут ходить на пляжи при любых условиях. Как доказала практика, ничего не останавливает и туристов. В предыдущие годы на официально закрытых пляжах людей было так же много, как и на открытых.

Водолазы обещают закончить проверку акватории до начала мая. Далее с образцами воды будут работать биологи. А вот сколько пляжей официально будут работать — в мэрии даже прогнозов не дают.

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