Коли до України прийде довгоочікуване потепління: синоптикиня відповіла

Білка. / © Unsplash

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Перша половина травня не потішила тепло. Найближчими днями в Україні також очікується нестійка погода - без значного потепління.

Коли в Україні потеплішає, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю “24 Каналу”.

Протягом найближчих кількох днів Україна перебуватиме в полі слабко зниженого атмосферного тиску. Крім того, у повітряних просторах над територією країни панує прохолодне вологе повітря з північних напрямків. Вдень, під час прогрівання повітря, зумовлюється збільшення хмарності й невеликі дощі.

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"Якраз це спостерігаємо. У денні години сонечко може тривалий час сяяти, а потім надходить хмара з дощами різної інтенсивності. Потім знову вона відходить, знову сонце. Такі процеси можуть чергуватися. Це говорить саме про нестійкість атмосфери", - пояснила Птуха.

На заході, у Вінницькій і більшості північних областей 15-16 травня буде певне зниження денної температури, а атмосферний фронт з північного заходу спричинить більше опадів. Очікується +8-14°. Натомість на півдні та сході буде певне підвищення температури - до +20°, а місцями - до +23°.

“Якогось стрімкого потепління в найближчій синоптичній перспективі ми не бачимо. Певне підвищення може бути у південних областях на 15-16 травня. Позитивна тенденція десь від середини наступного тижня повинна більше давати про себе знати. Очікуємо, що там буде все ж таки температура в сторону підвищення. На початку третьої декади”, - наголосила синоптикиня.

За її словами, практично до 20 чисел травня залишається плюс-мінус такий температурний фон, як зараз.

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Як повідомлялося раніше, до України надійде атмосферний фронт, а тому протягом цього тижня - 12-18 травня - значних змін погоди очікувати не варто. На територію країни продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка, зокрема, принесе опади.

Зауважимо, що синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

Дата публікації 14:51, 14.05.25 Кількість переглядів 6602 Земля розірвалась в прямому ефірі: вперше зафіксовано розлом у реальному часі