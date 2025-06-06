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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 6 червня: яка її потужність

Висока активність Сонця може вплинути на самопочуття людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У п’ятницю, 6 червня, сонячна активність послабиться. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 4.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що майже десять днів Землю штормило і активність Сонця не опускалася нижче червоного рівня. Лише напередодні, 5 червня, вона опустилася до К-індексу 3.3.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Хоч геошторм послабився, але метеозалежні все ж можуть відчувати наслідки. Справа в тому, шо сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення. У них може бути підвищений артеріальний тиск, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.

Нагадаємо, ми писали про те, що буде з організмом, якщо відмовитися від кави на користь чаю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
308
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