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Магнітна буря 6 червня: яка її потужність
Висока активність Сонця може вплинути на самопочуття людей.
У п’ятницю, 6 червня, сонячна активність послабиться. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 4.
Про це повідомляє ресурс meteoagent.
Зауважимо, що майже десять днів Землю штормило і активність Сонця не опускалася нижче червоного рівня. Лише напередодні, 5 червня, вона опустилася до К-індексу 3.3.
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Хоч геошторм послабився, але метеозалежні все ж можуть відчувати наслідки. Справа в тому, шо сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення. У них може бути підвищений артеріальний тиск, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.
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