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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
308
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 6 июня: какая ее мощность

Высокая активность Солнца может повлиять на самочувствие людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

В пятницу, 6 июня, солнечная активность ослабится. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 4.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Заметим, что около десяти дней Землю штормило и активность Солнца не опускалась ниже красного уровня. Только накануне, 5 июня, она опустилась в К-индекс 3.3.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Хоть геошторм ослаб, но метеозависимые все же могут ощущать последствия. Дело в том, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения. У них может быть повышено АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности.

Напомним, мы писали о том, что будет с организмом, если отказаться от кофе в пользу чая.

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Дата публикации
Количество просмотров
308
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