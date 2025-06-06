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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар потерял в цене еще, а вот евро стремительно взлетело вверх.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 6 июня. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 6 июня. Доллар уменьшился еще на 1 коп. Евро взлетело на 17 коп . Злотый прибавил 3 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,47 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,37 (+17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,05 (+3 коп.)

Напомним, в июне 2025 года значительная часть продолжающих работать украинских пенсионеров получит перечисленные пенсионные выплаты. Они касаются работающих пенсионеров.

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