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Курс валют на 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Доллар потерял в цене еще, а вот евро стремительно взлетело вверх.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 6 июня. Доллар уменьшился еще на 1 коп. Евро взлетело на 17 коп . Злотый прибавил 3 коп.
Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,47 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,37 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,05 (+3 коп.)
Напомним, в июне 2025 года значительная часть продолжающих работать украинских пенсионеров получит перечисленные пенсионные выплаты. Они касаются работающих пенсионеров.