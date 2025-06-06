Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 6 июня

В пятницу будет тепло / © Pixabay

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Сегодня, 6 июня, в Украине будет переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В северной части сегодня днем, а также в западных и Винницкой областях местами кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

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Температура днем составит +26…31°С, в Карпатах +20…25°С. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Столица будет на грани атмосферного фронта. В пятницу температура воздуха достигнет +28…29°С.

В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода.

Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.

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