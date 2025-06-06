- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Комбінований удар по Тернополю: влада повідомила про потерпілих
Вночі 6 червня армія РФ здійснила комбіновану атаку крилатими ракетами «Калібр» та БпЛА «Шахед» по Тернополю. Відомо про щонайменше п’ятьох потерпілих.
Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.
За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.