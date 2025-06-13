Як правильно почистити замшевий диван / © Credits

Реклама

Неправильне чищення може легко зіпсувати зовнішній вигляд замші: з’являються плями, жорсткість, втрата кольору та навіть руйнування волокон. Саме тому видання Martha Stewar підготувало докладний гід по догляду за замшевим диваном — від профілактики до глибокого чищення.

Замша — це натуральна чи синтетична шкіра з особливою структурою волокон, яка робить її м’якою на дотик, але дуже сприйнятливою до:

Вологи

Забруднень

Жирових плям

Сонячних променів

Навіть невелика кількість води може залишити на замші розводи чи зробити матеріал твердим.

Реклама

Як часто потрібно чистити замшевий диван

Загальне глибоке чищення варто проводити раз на 3–4 місяці. Але є обов’язкові профілактичні процедури:

Щотижневе використання пилотяга з м’якою насадкою-щіткою

Оперативне видалення плям одразу після появи

Щомісячне легке оброблення захисними засобами для замші

Чого не можна робити під час чищення замші

Використовувати агресивну хімію: хлор, аміак, розчинники

Застосовувати грубі щітки або абразивні матеріали

Заливати водою чи сильно змочувати тканину

Піддавати замшу впливу пари чи високих температур

Використовувати пральні машини чи пароочищувачі

Як розпізнати тип замші перед чищенням

Перш ніж починати будь-які маніпуляції, перевірте етикетку виробу:

W: дозволено чистити водними розчинами

S: дозволено використовувати тільки сухі засоби (спеціальні розчинники)

W/S: дозволено обидва методи

X: лише суха чистка пилотягом та щіткою

Покрокове чищення залежно від типу замші

Чищення натуральної замші (справжньої шкіри)

Необхідні матеріали:

Пилотяг із насадкою-щіткою

М’яка мікрофіброва серветка

Спеціальна щітка для замші

Дистильований білий оцет

Охолоджена кип’ячена вода

Що робити:

Реклама

Пилотяжте: дбайливо видаліть пил і крихти, використовуйте насадку-щітку. Приготуйте розчин: змішайте 30% білого оцту з 70% охолодженої кип’яченої води. Перевірка: обов’язково протестуйте розчин на непомітній ділянці дивану. Оброблення плям: змочіть серветку у розчині, добре відіжміть та легкими рухами обробіть пляму. Починайте з країв, поступово переходьте до центру, щоб запобігти утворенню розводів. Повторення: якщо пляма не зникла, процедуру можна повторити кілька разів. Розчісування: після висихання обробіть диван щіткою для замші, щоб повернути йому м’якість та однорідний вигляд.

Чищення мікрофібрової замші (штучної)

Мікрофіброва замша стійкіша до води, однак все одно потребує обережності.

Необхідні матеріали:

Пилотяг із насадкою-щіткою

Розпилювач

Рідкий м’який мийний засіб (без барвників і ароматизаторів)

Дистильована вода

Мікрофіброві серветки

Щітка для замші

Що робити:

Пилотяжте: перший етап — видалення пилу та пуху. Приготуйте розчин: у розпилювач налийте суміш дистильованої води та кількох крапель мийного засобу. Оброблення: злегка зволожте серветку розчином. Обережно обробляйте плями круговими рухами. Змивання: змочіть чисту серветку чистою водою та обережно протріть ділянки, щоб прибрати залишки мийного засобу. Сушіння: залиште диван повністю висохнути природним шляхом. Для пришвидшення можна відкрити вікно чи ввімкнути вентилятор. Фінальне розчісування: після висихання — обробіть поверхню щіткою.

Поради для щоденного догляду

Розмістіть диван трохи далі від прямих сонячних променів — це запобіжить вигоранню.

Регулярно обробляйте диван захисними спреями для замші, які відштовхують вологу та забруднення.

Ротуйте подушки та сидіння для рівномірного зношення.

Не їжте та не пийте на дивані, щоб уникнути появи плям.

Будь-яке пролиття одразу промокніть сухою серветкою, не втирайте.

Використовуйте професійну хімчистку хоча б раз на рік.

Часті запитання

Чи можна чистити замшевий диван парою? Ні. Пар може перенаситити волокна вологою, а це призводить до утворення плям, розводів і деформації тканини.

Чи небезпечно чистити замшу водою? Так, якщо використовувати воду у великій кількості. Допустимо лише мінімальне змочування з точковим обробленням.

Чи можна використовувати побутову хімію? Лише спеціальні засоби для замші. Звичайні універсальні мийні засоби можуть безповоротно зіпсувати матеріал.

Замшевий диван — розкішна деталь вашої оселі, яка за правильного догляду буде тішити вас роками. Дотримуйтесь простих правил очищення, проводьте регулярний догляд і не бійтеся дрібних інцидентів.

Реклама