Президент Сербії Александар Вучич / © Associated Press

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Президент Сербії Александар Вучич 23 червня заявив, що його країна зупинила експорт боєприпасів.

Про це Вучич сказав у відповідь на запитання журналістів, передає slobodnaevropa.

Один з кореспондентів запитав Вучича, чи означає експорт боєприпасів до Ізраїлю те, що Сербія обрала сторону в ізраїльсько-іранському конфлікті?

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На це Вучич наголосив, що держава повністю припинила постачання і зараз боєприпаси надсилаються виключно до сербських військових частин.

«Ми нічого не експортуємо. Усе зупинено. Якщо щось і буде відправлятися, то лише на підставі окремих спеціальних рішень. Далі будемо діяти залежно від інтересів Сербії. Найважливіші державні органи будуть поінформовані», — зазначив він.

Після засідання розширеного колегіуму начальника Генерального штабу армії Сербії, Вучич прокоментував, що ситуація змінилася у порівнянні з жовтнем 2023 року, коли Сербія погодила експорт боєприпасів до Ізраїлю після нападу ХАМАС.

«Сьогодні інша ситуація. Ми зупинили абсолютно все і постачаємо тільки власній армії», — додав він.

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Кілька годин потому Міністерство оборони оприлюднило заяву про призупинення експорту озброєння та військової техніки, вироблених у Сербії, відповідно до вказівок президента.

У заяві вказано, що відтепер для дозволу на експорт зброї та техніки, виробленої підприємствами оборонної промисловості, окрім погодження відповідних міністерств і агентств, необхідна буде й згода Ради національної безпеки.

Точні дані про види та обсяги сербського озброєння, що експортуються до Ізраїлю чи інших країн, залишаються недоступними для громадськості. Міністерство останніми роками не публікує щорічні звіти про видані експортні ліцензії.

Коментуючи критику щодо експорту зброї, Вучич наголосив, що піклується про безпеку держави, але також враховує інтереси працівників оборонної промисловості, які виготовляють продукцію на експорт.

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«Ми бачимо що в Україні з’явилася наша зброя, з обох сторін. Жаліються всі. Що можу зробити? Тимчасово всю продукцію відправляємо лише до наших військових частин», — підкреслив президент.

Щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном, Вучич зазначив, що Сербія прагне миру на Близькому та Середньому Сході.

«Для нас і Ізраїль, і Іран — дружні держави», — сказав він, додавши, що підтримує контакт із президентами обох країн.

Він наголосив, що Сербія прагне до тісних відносин і стратегічного партнерства зі США, хоча й заявив, що «немає жодного сумніву, що вони (США) порушили міжнародне право» нападами на об’єкти в Ірані.

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Нагадаємо, 13 червня Ізраїль завдав удару по кількох об’єктах на території Ірану, зокрема ядерних та житлових районах Тегерану, внаслідок чого загинули високопосадовці Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), ядерні вчені та цивільні.

Іран відповів запуском дронів і балістичних ракет по військових центрах та авіабазах Ізраїлю.

22 червня до конфлікту долучилися США.

Президент Дональд Трамп заявив, що американські бомбардувальники знищили три іранські ядерні об’єкти.

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Міністр закордонних справ Ірану заявив, що після атак з боку США «дипломатія більше не є варіантом».

За даними Міністерства охорони здоров’я Ірану, з початку конфлікту внаслідок ізраїльських атак загинуло щонайменше 430 осіб.

В Ізраїлі, за офіційною інформацією, загинуло щонайменше 24 людини внаслідок іранських ударів.

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