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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія знищила клініку для дітей з інвалідністю та захисників на Київщині

Російська атака знищила клініку в Білій Церкві. Там проходили реабілітацію діти та військові.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Клініка ЦСМ. Біла Церква

Клініка ЦСМ. Біла Церква / © Facebook

У ніч на 23 червня російський обстріл зруйнував клініку ЦСМ у Білій Церкві на Київщині. Цей медичний заклад був критично важливим центром, де проходили реабілітацію діти з інвалідністю, а також українські військові після поранень та полону.

Про це повідомили у благодійній організації TulSun Foundation, яка підтримувала дану клініку понад два роки.

Про трагедію повідомили на сторінці клініки у Facebook. За словами медиків, пряме влучання повністю знищило будівлю. Зокрема реабілітаційне, фізіотерапевтичне та стаціонарне відділення.

У ЦСМ зазвичай відновлювалися діти з Фастівського навчально-реабілітаційного центру, пацієнти після інсульту, паліативні хворі. Тут лікувалися діти з інвалідністю, а також ветерани, які поверталися з фронту.

Представники благодійної організації TulSun Foundation, що підтримувала клініку понад два роки, висловили глибокі співчуття: «Прямим попаданням знищено клініку, де діти з інвалідністю отримували шанс на повноцінне життя. Сьогодні ця надія похована під уламками».

Вони закликали всіх не бути байдужими та долучатися до збору коштів на відновлення зруйнованого закладу.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву вночі 23 червня загинуло подружжя з Житомирщини — Володимир Мосєйчук та Анна Павлік. Їхні колеги по роботі поділилися спогадами про молоде подружжя, яке загинуло від російської атаки.

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