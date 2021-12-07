Новый кроссовер от Renault был замечен на дороге

Новый кроссовер от Renault был замечен на дороге

Автомобиль пытались скрыть, но нам удалось узнать больше о новинке.

Компания Renault приступила к тестированию новой модели кроссовера Austral 2022 модельного года. Разглядеть новинку пока тяжело, ведь весь кузов покрыт камуфляжем.

И все же удалось немного разглядеть кузов. Тестовый автомобиль, похоже, скрывал более "острый" дизайн, очень похожий на Megane E-Tech Electric. Об этом на своем сайте сообщает издание Motor1.

motor1.com

Размеры новинки уже традиционны – они почти идентичны Renault Kadjar. Передняя панель стала больше, об этом свидетельствуют вертикальные планки верхней и нижней решеток. Более "зализанные" фары и нижняя передняя часть делают новинку менее выпуклой.

motor1.com

Боковые окна также переделали, они стали меньше, чтобы автомобиль выглядел более динамичным. Если сравнивать машину с Kadjar – экстерьер новинки стал более спортивным и интересным. Компания Renault планирует продавать Austral в ЕС уже весной 2022 года.

Напомним, что Renault недавно анонсировала новый "жаркий" кроссовер: что известно о модели.