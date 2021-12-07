Renault анонсувала новий "спекотний" кросовер: що відомо про модель

Новий кросовер замінить Kadjar в лінійці Renault та надійде у продаж навесні 2022 року.

Новинка від французького автовиробника отримала назву Austral не просто так. Вона походить від латинського слова “australis”, яке означає “південний”.

Слово Austral є резонансом у багатьох європейських мовах, французька не виключення, тож для бренду це дуже важливо. Про це повідомили в прес-службі виробника.

“Austral викликає відчуття енергії та тепла південної півкулі. Це назва, яка запрошує подорожувати та ідеально підходить для позашляховика. Це гармонійний баланс звуків, які легко вимовляються та інтернаціональні”, - розповідає Сільвія Дос Сантос, менеджер зі стратегії назви моделей у відділі глобального маркетингу Renault.

Наразі про новинку дуже мало інформації. Поки відомо, що автомобіль планується високотехнологічним, просторим і дуже плавним у русі, що позитивно вплине на C-сегмент компанії. Також в Renault розповіли, що автомобіль матиме п’ятимісний салон, а його довжина становитиме 4,51 метра.

Назва Austral була запатентована компанією Renault ще у 2005 році, але тільки зараз з’явився автомобіль, якому вона повністю підходить. Austral прийде на заміну Kadjar в лінійці Renault, а у продаж надійде вже весною 2022 року.

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