Потрібна потужна армія: Резніков анонсував "серйозний тюнінг" Міноборони

Резніков переконаний у тому, що "найкращий спосіб мати сильну дипломатичну позицію - це потужна армія".

У Міністерстві оборони України відбудуться серйозні зовнішні та внутрішні перетворення, оскільки в уряді прагнуть за наявності обмеженого ресурсу забезпечити максимальну обороноздатність держави.

Відповідну заяву очільник оборонного відомства Олексій Резніков озвучив у четвер, 9 грудня, в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"В Міноборони ми зараз серйозно будемо робити тюнінг, - заявив він і продовжив, - починаючи від кадрових рішень, які ухвалюються вже, потрібні ще й системні зміни: абсолютно інший підхід до закупівель, створення комітетів, які нам рекомендують стратегічні радники, і багато чого іншого".

Міністр оборони висловив переконання в тому, що "найкращий спосіб мати сильну дипломатичну позицію - це потужна армія".

"Наше завдання в тому, щоб у нас були потужні Збройні сили, і саме дипломатичним шляхом ми звільнимо нашу територію. Ми ні на кого нападати не будемо, але будемо стійко захищатися", - наголосив Резніков.

Раніше міністр оборони заявляв, що у випадку вторгнення Росії до України розпочнеться "кривава різанина". Очільник оборонного відомства, зокрема, попереджав, що "російські хлопці повернуться в трунах", якщо Кремль відправить їх захоплювати нашу державу.

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