Нужна мощная армия: Резников анонсировал "серьезный тюнинг" Минобороны

Резников убежден, что "лучший способ иметь сильную дипломатическую позицию — это мощная армия".

В Министерстве обороны Украины состоятся серьезные внешние и внутренние преобразования, поскольку в правительстве стремятся при наличии ограниченного ресурса обеспечить максимальную обороноспособность государства.

Соответствующее заявление глава оборонного ведомства Алексей Резников озвучил в четверг, 9 декабря, в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"В Минобороны мы сейчас серьезно будем делать тюнинг, — заявил он и продолжил, — начиная с кадровых решений, которые уже принимаются, нужны еще и системные изменения: совершенно другой подход к закупкам, создание комитетов, которые нам рекомендуют стратегические советники, и многое другое".

Министр обороны выразил убеждение в том, что "лучший способ иметь сильную дипломатическую позицию – это мощная армия".

"Наша задача в том, чтобы у нас были мощные Вооруженные силы, и именно дипломатическим путем мы освободим нашу территорию. Мы ни на кого нападать не будем, но будем устойчиво защищаться", — подчеркнул Резников.

Ранее министр обороны заявлял, что в случае вторжения России в Украину начнется "кровавая резня". Глава оборонного ведомства, в частности, предупреждал, что "российские парни вернутся в гробах", если Кремль отправит их захватывать наше государство.

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