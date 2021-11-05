Лига Европы: кто уже гарантировал себе участие в плей-офф

Лига Европы: кто уже гарантировал себе участие в плей-офф

Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 декабря.

С 15 сентября по 9 декабря проходит групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22. Начиная с нынешней кампании, регламент турнира был изменен - теперь в основном раунде второго по рангу евротурнира соревнуются 32 клуба, а не 48, как раньше.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест ЛЕ в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Команды, занявшие третье место в квартетах Лиги Европы, попадут в стыковые матчи Лиги конференций против обладателей вторых мест групп ЛК.

Вашему вниманию список команд, которые обеспечили себе путевки в плей-офф Лиги Европы.

1/8 финала Лиги Европы: "Лион" (Франция) - группа А

Как минимум стыковые матчи (1/16 финала) Лиги Европы: "Айнтрахт" (Германия) - группа D, "Вест Хэм" (Англия) - группа Н

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы - 13 декабря.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Смотрите также: Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку