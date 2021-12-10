"Все одно будемо рухатися до НАТО": Резніков різко відповів про "червоні лінії" Кремля

"Все одно будемо рухатися до НАТО": Резніков різко відповів про "червоні лінії" Кремля

Вступ до Альянсу є "передбачений Конституцією України", зауважив очільник Міноборони.

У Міністерстві оборони України запевнили, попри усі "червоні лінії" Кремля", Україна буде рухатися до вступу в НАТО.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Очільник Міноборони зазначив, що вступ до Альянсу є передбачений Конституцією України. Також він додав, що рішення про прийняття України до НАТО колись відбудеться шляхом голосування.

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"Попри всі "червоні лінії" у Кремлі, ми все одно будемо рухатися до напрямку НАТО, тому що це передбачено нашою Конституцією. Політичне рішення про прийняття нас до НАТО - воно колись відбудеться шляхом голосування, шляхом консенсусу серед країн Альянсу. Це де-юре. Але нам потрібно брати стандарти НАТО, їх імплементувати і, відповідно, стати членами НАТО де-факто", - заявив Резніков.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін заявив, що "червоні лінії" - це створення загроз для РФ з території України. Зауважимо, що Путін неодноразово заявляв, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи переговори американського та українського президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, запевнив, що, на думку Байдена, питання вступу України до НАТО має вирішувати український народ.

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