Курс доллара и евро на 10 декабря

Стоимость доллара составляет 27,1 грн, а евро – 30,7 грн.
В пятницу, 10 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать и в ближайшие выходные — в субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря.
Официальные курсы валют Нацбанка на 10 декабря:
- Доллар США – 27,10 (минус 11 коп.).
- Евро – 30,67 грн (минус 9 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 9 декабря:
- Доллар США – 27,10/27,25 грн.
- Евро – 30,55/30,85 грн.
Читайте также:
- Запоздавшие 8 тысяч: в декабре ФЛП и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь.
- Зеленский подписал закон о выделении средств на выплаты вакцинированным.
- Индекс оливье: сколько в этом году будет украинцам приготовление новогоднего салата.