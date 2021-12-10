Курс доллара и евро на 10 декабря

Стоимость доллара составляет 27,1 грн, а евро – 30,7 грн.

В пятницу, 10 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать и в ближайшие выходные — в субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря.

Официальные курсы валют Нацбанка на 10 декабря:

Доллар США – 27,10 (минус 11 коп.).

Евро – 30,67 грн (минус 9 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 9 декабря:

Доллар США – 27,10/27,25 грн.

Евро – 30,55/30,85 грн.

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