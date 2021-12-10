СБУ має розібратися, чому в Україні малі запаси вугілля – секретар РНБО

За саботажем в енергетичній сфері України може стояти Росія.

Україна входить у зиму з низькими запасами вугілля. І цей саботаж в енергетичній сфері набуває певних ознак, і не виключено, що за цим може стояти Росія.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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"У нас є два фундаментальні рішення. На превеликий жаль, той саботаж, який ми сьогодні бачимо у енергетичній сфері, набуває вже певних ознак. Тому я змушений був звернутися до голови СБУ з відповідним листом, щоб вони розібралися, що сталося. Чому ми сьогодні, коли підійшла зима, не маємо відповідних запасів вугілля. І чи це не є диверсія з боку чи то Російської Федерації, чи то інших осіб. Енергетичне питання є питанням номер один по дестабілізації у країні - ми це цілком усвідомлюємо", - сказав Данілов.

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