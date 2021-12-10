"Чого хоче Путін?": Клімкін назвав головну мету президента Росії

За словами Клімкіна, своїми діями Путін намагається "розірвати солідарність між США і Європою".

Президент Російської Федерації Володимир Путін дестабілізує ситуацію на міжнародній арені, щоб розірвати солідарність між США і Європою.

Відповідну заяву колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін озвучив у четвер, 9 грудня, в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Чого хоче Путін? Як мінімум, він хоче прямого діалогу (України, - Ред.) з окупаційними адміністраціями. Далі він хоче, щоб на нашій території не розміщувалися будь-які елементи НАТО: інфраструктура, війська, зброя...", - зазначив дипломат.

За його словами, очільник Кремля прагне "формальних юридичних гарантій".

"Він розуміє, що ніхто йому не вірить, втім, він буде давити на цей переговорний процес, буде тримати війська на кордоні, щоб процес йшов. Це для того, щоб розірвати солідарність між США і Європою", - висловився Клімкін.

Раніше директор програми “Російські та Білоруські Студії" Ради зовнішньої політики "Українська призма” Максим Хилько заявив, що Путін намагався поділити “сфери впливу” на переговорах з президентом США Джо Байденом.

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