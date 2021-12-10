"Чего хочет Путин?": Климкин назвал главную цель президента России

По словам Климкина, своими действиями Путин пытается "разорвать солидарность между США и Европой".

Президент Российской Федерации Владимир Путин дестабилизирует ситуацию на международной арене, чтобы разорвать солидарность между США и Европой.

Соответствующее заявление бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин озвучил в четверг, 9 декабря, в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Чего хочет Путин? Как минимум, он хочет прямого диалога (Украины, — Ред.) с оккупационными администрациями. Дальше, он хочет, чтобы на нашей территории не размещались какие-либо элементы НАТО: инфраструктура, войска, оружие...", — отметил дипломат.

По его словам, глава Кремля стремится к "формальным юридическим гарантиям".

"Он понимает, что никто ему не верит, но тем не менее он будет давить на этот переговорный процесс, будет держать войска на границе, чтобы процесс шел. Это для того, чтобы разорвать солидарность между США и Европой", — высказался Климкин. .

Ранее директор программы "Русские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максим Хилько заявил, что Путин пытался поделить "сферы влияния" на переговорах с президентом США Джо Байденом.

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