Почему распад России может стать угрозой для Украины: объяснение эксперта

Образование нескольких враждебных государств может объединить его в ненависти к Киеву.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что развал Российской Федерации не гарантирует исчезновение опасности для Украины.

Об этом он рассказал в интервью DW.

“Представьте себе: распадается Россия на 3, 4, 5 образований, и все они считают нас причиной своего развала. Они будут ненавидеть друг друга, но будут объединяться в желании уничтожить Украину”, — подчеркнул Климкин.

По мнению дипломата, украинское общество также претерпевает изменения, ведь война повлияла на каждого.

“Мы не выйдем из этой истории такими, как были. Мы станем другой Украиной. Да, будут потери, но в то же время и достояние”, — отметил он.

Климкин также подчеркнул, что ключевой задачей для Украины является полноправная интеграция в ЕС и НАТО, несмотря на попытки Кремля разбить единство Европы.

“Это не просто наш шанс – это то, ради чего стоит жертвовать. Путин хочет уничтожить как ЕС, так и путь к нему Украины. Но нам нужно идти вперед”, – добавил дипломат.

Напомним, Климкин возразил мнение, что сейчас Путин пытается отбиться от предложения США о перемирии. По мнению дипломата, напротив, диктатор хочет вытеснить из Штатов все, что ему нужно.

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