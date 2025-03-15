В Китае упал и взорвался военный самолет: видео

В субботу, 15 марта, истребитель ВМС Китая J-15 разбился во время тренировочного полета в южной провинции Хайнань.

Видео этого инцидента опубликовали в соцсетях.

Как видно на опубликованных кадрах, пилоту удалось благополучно катапультироваться.

В Китае упал и взорвался военный самолет

В заявлении Южного командования военно-морских сил Китая в социальных сетях говорится, что причина аварии устанавливается. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе на земле нет.

Инцидент произошел в регионе Южно-Китайского моря, где в последние годы происходило противостояние между китайскими и филиппинскими кораблями вокруг спорных рифов и островов в этом районе.

В прошлом месяце береговая охрана Филиппин осудила опасные маневры вертолета ВМС Китая.

Что известно о китайском истребителе J-15

Китайский палубный истребитель Shenyang J-15 часто называют "Летящей акулой", он базируется на китайских авианосцах.

На вооружение этот самолет поступил в 2013 году и стал краеугольным камнем амбиций военно-морской авиации Китая, демонстрируя его растущую способность действовать вдали от своих берегов.

Разработанный компанией Shenyang Aircraft Corporation истребитель J-15 создан на базе советского Су-33. В начале 2000-х годов Китай приобрел прототип в Украине.

Несмотря на свое происхождение, J-15 включает в себя местные обновления, включая усовершенствованную авионику, радиолокационные системы и вооружение, что делает его многоцелевым истребителем.

Оснащенный двумя двигателями WS-10, он может похвастаться боевым радиусом около 1500 километров и грузоподъемностью более 6,5 тонн, что позволяет ему нести сочетание ракет воздух-воздух, воздух-земля и противокорабельные ракеты.

Напомним, ранее самолет военно-воздушных сил Индии Mirage-2000 разбился в штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны.

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