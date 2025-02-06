Истребитель Mirage 2000 разбился во время тренировочного вылета – детали

По данным ВВС Индии, истребитель совершал плановый тренировочный вылет.
Самолет военно-воздушных сил Индии Mirage-2000 разбился в штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны.
Об этом сообщают The Hindu и ВВС Индии.
По данным ВВС Индии, истребитель совершал плановый тренировочный вылет и разбился из-за неисправности системы. Оба пилота благополучно катапультировались и получили незначительные травмы. ВВС Индии назначили расследование по установлению причины аварии.
В полиции Индии добавили, что об авиакатастрофе известили местные жители, заметившие самолет в поле. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, что сегодня, 6 февраля, первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину. Что известно об этих самолетах, читайте по ссылке.
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