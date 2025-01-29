Украина ожидает истребителей Mirage 2000: эксперт сообщил, чем они лучше F-16

Пока говорить о влиянии истребителей F-16 – как отдельной серьезной компоненты – нельзя из-за незначительного количества этих судов. Украина также ожидает самолетов Mirage 2000, которые имеют некоторое преимущество перед F-16.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

По его словам, официально мало информации о том, как применяются истребители, потому что враг за ними целенаправленно охотится. Впрочем, известно, что в первую очередь эти самолеты применяют как составляющую противовоздушной обороны, потому что они эффективны и против крылатых ракет и против "Шахедов". Также их пытаются точечно применить и против штурмовой авиации,

Они (F-16 — Ред.) работают, но говорить об их влиянии как отдельной серьезной компоненты не приходится из-за того, что у нас их очень мало. Не хочу озвучивать цифры, но если доходим хотя бы до эскадрильи – это 15-16 машин, это будет очень хорошо", — подчеркнул Жмайло.

Передача этих самолетов Украине растянута до 2028 года. Союзники пообещали 85 F-16. Украинские воздушные силы также ждут самолетов Mirage

Они не такие маневренные, мощные и быстрые, как F-16, но их большое преимущество. которые не может нести F-16. Учитывая то, что мы это оружие западного образца используем с нашими самолетами МиГ-29 и Су-27, это будет большим усилением", — подчеркнул Жмайло.

Напомним, стало известно, когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции.

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