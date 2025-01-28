Стало известно, когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 от Франции

Украинские Воздушные силы до конца первого квартала 2025-го получат истребители Mirage 2000-5 от Франции.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio.

"Скоро над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце квартала, как объявил президент республики (Эммануэль Макрон, президент Франции, – ред.)", – заявил министр.

Как сообщалось, по информации Le Soir, Бельгия не поставила Киеву обещанные F-16 до конца 2024-го якобы из-за отсутствия запчастей и подготовленных украинских пилотов.

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