Винищувач Mirage 2000 розбився під час тренувального вильоту – деталі

Літак військово-повітряних сил Індії Mirage-2000 розбився у штаті Мадхья-Прадеш у центральній частині країни.

Про це повідомляють The Hindu та ВПС Індії.

За даними ВПС Індії, винищувач здійснював плановий тренувальний виліт і розбився через несправність системи. Обидва пілоти благополучно катапультувалися і отримали незначні травми. ВПС Індії призначили розслідування для встановлення причини аварії.

Місце катастрофи Mirage-2000 в Індії

У поліції Індії додали, що про авіакатастрофу сповістили місцеві жителі, які помітили літак у полі. У результаті інциденту ніхто з місцевих жителів не постраждав.

В Індії розбився винищувач Mirage 2000

Нагадаємо, що сьогодні, 6 лютого, перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули до України. Що відомо про ці літаки, читайте за посиланням.

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