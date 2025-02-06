Винищувач Mirage 2000 розбився під час тренувального вильоту – деталі

За даними ВПС Індії, винищувач здійснював плановий тренувальний виліт.
Літак військово-повітряних сил Індії Mirage-2000 розбився у штаті Мадхья-Прадеш у центральній частині країни.
Про це повідомляють The Hindu та ВПС Індії.
За даними ВПС Індії, винищувач здійснював плановий тренувальний виліт і розбився через несправність системи. Обидва пілоти благополучно катапультувалися і отримали незначні травми. ВПС Індії призначили розслідування для встановлення причини аварії.
У поліції Індії додали, що про авіакатастрофу сповістили місцеві жителі, які помітили літак у полі. У результаті інциденту ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 лютого, перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули до України. Що відомо про ці літаки, читайте за посиланням.
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